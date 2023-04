PRIMA PAGINA - Tuttosport: "O sole Milan!"

"Giroud dall'inferno al paradiso: Napoli piange".

"O sole Milan!", Tuttosport nell'edizione odierna apre con la qualificazione in semifinale di Champions del Milan, che pareggia a Napoli ed elimina gli azzurri. "Giroud dall'inferno al paradiso: Napoli piange". In taglio alto spazio alla Juventus che attende i ricorsi di oggi: "La Juve aspetta giustizia". Di spalla tensione in casa Inter: "Inter a nervi tesi. Zuffa nella Pinetina".