PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Oggi la Corte d'Appello decide sul Juventus-Napoli"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Il caso Dybala". All'Olimpico contro la Lazio non è bastato il gol di Cristiano Ronaldo: Juventus raggiunta al novantaquattresimo dal solito Caicedo. Ma il gol biancoceleste è nato da un errore imperdonabile della Joya, ancora ben lontano dalla forma migliore. L'argentino ora è un caso tra i bianconeri. E nel frattempo oggi la Corte d'Appello decide sul Juventus-Napoli.

Gigante Ibra - Il quotidiano titola poi sul Milan e sul suo attaccante svedese. I rossoneri in pieno recupero erano sotto per 2 a 1 contro l'Hellas Verona, dopo che lo stesso Ibrahimovic aveva calciato un rigore alle stelle all'ora di gioco. Al terzo di recupero però lo svedese salta più in alto di tutti e la piazza dove Silvestri, autore di una gran partita, non può arrivare. Termina 2 a 2, con il Milan che fallisce l'allungo ma si porta a +2 sul Sassuolo, secondo in classifica.