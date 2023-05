PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Onore al Napoli in festa"

"Osi-gol batte anche la Viola: stadio e città pazzi di gioia".

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con la vittoria della Juventus sul campo dell'Atalanta: "Stato di grazia. Juve convicente. Vlahovic fa gol anche al razzismo". In taglio alto spazio alla squadra di Ivan Juric: "Toro, così non Var!". In taglio basso il Napoli che batte la Fiorentina e festeggia lo scudetto al Maradona: "Onore al Napoli in festa. Osi-gol batte anche la Viola: stadio e città pazzi di gioia". Ancora in taglio basso spazio all'infortunio di Leao: "Milan: Leao salta l'Inter mercoledì".