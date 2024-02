PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Osi-Kvara, rieccoli! Max, occhio"

In taglio alto spazio al mercato: "Bellanova fa gola in Premier".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con le parole di Rabiot sul suo futuro: "Rinnovo Juve, Rabiot spinge". Di spala spazio al 6-1 del Napoli contro il Sassuolo: "Osi-Kvara, rieccoli! Max, occhio". Sempre di spalla l'altro recupero della 21ª giornata di Serie A: "Avanti a 4-0. Devastante Inter: +12". In taglio alto spazio al mercato: "Bellanova fa gola in Premier".