PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Osimhen: 'Io sto con Napoli'"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, riporta le parole di Victor Osimhen che sul proprio profilo Instagram spegne le polemiche: "Io sto con Napoli. Questa gente mi ama, nessuno si metta tra noi". Secondo il quotidiano torinese "Resta la freddezza con la società". In apertura spazio alla Juve che pareggia a Bergamo: "Ad aprile faremo i conti". In taglio alto spazio al match di oggi tra Torino e Verona: "Toro: Zapata per forza".