PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Osimhen-Kvara, che bufera!"

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con l'ultimo quarto di Coppa Italia tra Juventus e Frosinone: "Talent show Juve". In taglio alto l'incidente a Seck del Torino: "Seck, vita spericolata: Toro sempre più lontano". In taglio basso il caso scoppiato dopo le dichiarazioni del procuratore di Kvaratskhelia: "Osimhen-Kvara, che bufera! Dal nigeriano insulti social all'agente del compagno".