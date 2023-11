PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Parbleu Milan!"

"Immobile 200, che ritorno: Feyenoord ko (1-0), Lazio in volo".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, dedica l'apertura in prima pagina alla vittoria del Milan contro il PSG: "Parbleu Milan!". A centro pagina spazio alla vittoria della Lazio: "Immobile 200, che ritorno: Feyenoord ko (1-0), Lazio in volo". In taglio alto: "E se capitasse in Juve-Inter?". Il riferimento è all'episodio limite del gol annullato a Kean per fuorigioco contro il Verona. Di spalla spazio anche per il Torino: "Toro: Juric e la Curva confronto al Filadelfia".