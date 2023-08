PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Pazzesca Champions: il Napoli ritrova Ancelotti”

L’edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con le parole di Timothy Weah

L’edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con le parole di Timothy Weah: “Juve, credo nello scudetto. Ho giocato con Osimhen, non lo scambierei con Vlahovic”. In taglio alto si legge: “Pazzesca Champions: il Napoli ritrova Ancelotti. Gigio e Tonali anti-Milan. I due due ex rossoneri con Psg e Newcastle sulla strada di Pioli. Inter, sorteggio benevolo. Trappole Lazio. Spareggi Conference: super Gonzalez la Fiorentina ribalta il Rapid”. Spazio anche alla scelta di Buongiorno di rifiutare l’Atalanta e a Duvan Zapata, nuovo acquisto del Torino.