PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Per i punti, per l'onore"

"Per i punti, per l'onore", apre così Tuttosport in prima pagina oggi, facendo riferimento alla sfida che attende la Juventus: "Stasera la Juve a Empoli dove a maggio toccò il fondo". In taglio alto titolo dedicato al Torino e al suo nuovo centravanti: "Zapata, a te il Toro!". Ampio spazio anche alla Formula 1, con la Ferrari impegnata nel GP di casa a Monza: "Non traditeli".