PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Povera Italia, Spalletti è la speranza"

"Povera Italia, Spalletti è la speranza". Questo il titolo d'apertura a riempire la prima pagina di Tuttosport

"Povera Italia, Spalletti è la speranza". Questo il titolo d'apertura a riempire la prima pagina di Tuttosport stamane: il clamoroso voltafaccia di Roberto Mancini, che ha rassegnato le dimissioni da c.t. della Nazionale, ha spiazzato il presidente della FIGC Gravina e non solo. Tifosi scandalizzati: gli Azzurri a meno di un mese dalla sfida delicata in Macedonia per Euro 24 cercano il sostituto e l'ex coach del Napoli Campione d'Italia è il primo nome della lista.

"Juve, riecco Berardi" - Iling Jr e Soulé chiavi per l'affare col Sassuolo. Il club emiliano chiede però 30 milioni. Bonucci verso l'Union Berlino, Barrenechea a Frosinone in prestito.

"Toro e Vlasic, fateci vedere" - Contro il Feralpisalò in Coppa Italia stasera il trequartista italiano sarà il più atteso. Scalpita anche Pellegri. Intanto, fronte mercato, gli arabi si inseriscono per strappare Barrow e Juric ai granata.