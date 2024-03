PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Pressione Maxima"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con la gara tra Napoli e la Juventus: "Pressione Maxima"

© foto di baratto

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con la gara tra Napoli e la Juventus: "Pressione Maxima". Il commento in alto al box: "C'è Napoli-Juve, ma tiene banco Allegri". In taglio alto, spazio al Torino: "Furia Toro, follia Juric". Il taglio basso è dedicato alla vittoria dei giallorossi: "La Roma di De Rossi è sempre più di Dybala".