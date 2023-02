PRIMA PAGINA - Tuttosport protesta: “L'arbitro 'scippa' la Juventus”

“L'arbitro 'scippa' la Juventus”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport

“L'arbitro 'scippa' la Juventus”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport che protesta per il rigore non concesso alla Juve contro il Nantes in pieno reccupero. "E questo non è rigore?". In taglio alto i risultati delle altre italiane: "Mou a Salisburgo perde partita e Dybala. Conference: poker viola, Lazio ok".