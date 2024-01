PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Rabiot. La Premier è la Juve"

In taglio basso spazio alla trattativa tra Verona e Torino per Doig: "Gineitis e Seck le chiavi per Doig".

"Rabiot. La Premier è la Juve". Apre così Tuttosport, nell'edizione odierna in prima pagina. In taglio basso spazio alla trattativa tra Verona e Torino per Doig: "Gineitis e Seck le chiavi per Doig". Di spalla ancora Juventus, che stasera si gioca il passaggio ai quarti di Coppa Italia contro la Salernitana: "Chiesa e Stadium, missione quarti".