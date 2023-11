PRIMA PAGINA - Tuttosport replica alla Fiorentina: "Commisso, perché ti arrabbi?"

Il titolo del quotidiano sul Viola Park pagato con i soldi di Chiesa e Vlahovic, "una verità che dovrebbe gratificarlo", scatena nuove accuse

"Commisso, perché ti arrabbi?" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Il titolo del quotidiano sul Viola Park pagato con i soldi di Chiesa e Vlahovic, "una verità che dovrebbe gratificarlo", scatena nuove accuse alla Juventus da parte della Fiorentina: "Non sostiene il sistema, lo falsa". Partita tra viola e bianconeri a rischio per l'alluvione: oggi si decide.

Il Toro - "Abbattista, ancora tu": Forneau fermato e al VAR in Coppa Italia contro il Frosinone c'era chi aveva già danneggiato il Toro, ovvero l'arbitro pugliese che non diede un rigore a Ricci contro il Monza.