PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Ricomincia la scalata dell'Italia, c'è Insigne"

"Marcati stretti". Questo è il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. Bonucci e Chiellini stasera fanno l'esame Juventus a Dzeko. Suarez - si legge - bloccato da Messi, che può restare a Barcellona. Il ballottaggio per chi sarà l'attaccante del futuro juventino è ancora apertissimo tra Dzeko e Suarez.

Italia - Spazio per gli Azzurri nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente "Ricomincia la scalata!". A Firenze (diretta ore 20:45 su Rai 1) la squadra di Mancini affronterà la Bosnia nella prima giornata della Nations League. E' il ritorno della Nazionale dopo 10 mesi di attesa causa Covid. Belotti guida l'attacco.

Inter - Il giornale in edicola questa mattina dedica nel taglio laterale della prima pagina uno spazio ai nerazzurri con il titolo seguente: "Vidal si libera dal Barça: Conte, arrivo!". Rescissione, ci siamo. I nerazzurri sperano di avere il centrocampista entro il fine settimana. L'intesa con il cileno è stata trovata da tempo.

Torino - Spazio anche per i granata nel taglio laterale della prima pagina in edicola questa mattina con il titolo seguente: "Torreira: ora Giampaolo ha fretta". I primi due test - si legge - hanno evidenziato la necessità di un regista. Vagnati prepara l'assalto finale per l'uruguaiano, la prima scelta.

Serie A - "Sabato 19, ore 18: Fiorentina-Torino apre il campionato". Questo il titolo che il quotidiano utilizza nel taglio basso della prima pagina in edicola questa mattina. Date e orari delle prime 4 giornate. Juventus sempre di domenica alle 20:45 contro la Sampdoria, Roma e Napoli. Il derby di Milano sabato 17 ottobre alle 18.

Atalanta - C'è spazio anche per i nerazzurri di Bergamo nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Terzo colpo Champions: ecco Romero". Dopo Miranchuk e Karsdorp, in arrivo il centrale argentino: accordo con la Juventus. Stadio: quasi tutto pronto per l'ispezione Uefa.