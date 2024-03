PRIMA PAGINA - Tuttosport:"Ritiro e Rabiot: sveglia Juve "

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina parlando della situazione in casa dei bianconeri: "Ritiro e Rabiot: sveglia Juve"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina parlando della situazione in casa dei bianconeri: "Ritiro e Rabiot: sveglia Juve". Il commento in alto al box: "Torna il francese, la squadra da ieri alla Continassa". La spalla è dedicata alla vicissitudine del capitano biancoceleste e delle successive parole del presidente: "Immobile aggredito. Ma Lotito sconcerta". Spazio anche alla vittoria della squadra di Thiago Motta sull'Empoli: "Fabbian al 94'. Il Bologna non finisce più. Juve a -4".