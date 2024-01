PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Rrahmani urlo Napoli! Ma è furia Salernitana"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il mercato bianconero: "Juve, Henderson spinge".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il mercato bianconero: "Juve, Henderson spinge". In taglio basso spazio alla vittoria del Napoli nel derby campano: "Rrahmani urlo Napoli! Ma è furia Salernitana". Di spalla la vittoria dell'Inter in trasferta col Monza: "Inter devastante". In taglio spazio al Torino: "Juric al toro e a Cairo: 'Alziamo il livello'".