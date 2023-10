PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Samardzic ha fretta"

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con il mercato della Juventus.

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con il mercato della Juventus: "Samardzic ha fretta". In taglio basso spazio al Torino, impegnato domani in Coppa Italia contro il Frosinone: "Juric, tentazione Gemello". In taglio alto l'intervista realizzata al centrocampista classe 2006 del PSG Zaire-Emery: "Voglio la Francia, l'Europeo, la Champions e il Golden Boy".