PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Sarri libero! Rescinde con la Juve"

"Sarri libero!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport nell'edizione odierna. Accordo con la Juventus, parla Virgili, grande amico dell'ex allenatore bianconero: "Sta risolvendo il contratto con il club, prima di Natale tornerà in panchina. Maurizio pentito? Assolutamente no, ha vinto lo scudetto. Ora lo sogno alla guida della Fiorentina".

Nazionale - C'è spazio per la squadra di Roberto Mancini nel taglio basso della prima pagina in edicola questa mattina con il titolo seguente: "Italia bis: spettacolo e sei gol". Moldova travolta: a segno Caputo, doppietta di El Shaarawy. Prime reti per Cristante e Berardi.

Inter - Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio ai nerazzurri nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Skriniar e Bastoni, ciao derby". I due difensori positivi al Covid-19: dovranno saltare la supersfida di sabato 17 contro il Milan a San Siro.