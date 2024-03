"Soulè 50 milioni. È il caso?”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport.

"Soulè 50 milioni. È il caso?”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport. In taglio laterale: "Zhang non torna, Marotta già saluta". In taglio alto la nazionale: "Spalletti, tutta un'altra Italia". Infine il calciomercato del Torino: "Laurienté e Saldanha, avanti Toro".