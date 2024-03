PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Sprofondo Napoli. Festa Dea, furia al Maradona"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina parlando della sconfitta degli azzurri contro l'Atalanta: "Sprofondo Napoli"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina parlando della sconfitta degli azzurri contro l'Atalanta: "Sprofondo Napoli". Il commento in alto al box: "Festa Dea, furia al Maradona". Al centro titola: "Allegri, ma questa è Juve?". Il sommario: "Che lezione da Tudor! Champions a rischio". Il taglio alto è riservato alla vittoria di Jannik Sinner: "Tutti con Sinner". In taglio basso spazio al successo dei rossoneri: "Vola il Milan di Leao".