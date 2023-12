PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Storico Frosinone, Napoli choc!"

Tuttosport nell'edizione odierna, titola in taglio alto: "Storico Frosinone, Napoli choc!"

© foto di Davide Baratto

Tuttosport, nell'edizione odierna, titola in taglio alto con la disfatta del Napoli in Coppa Italia, contro il Frosinone, gara che gli azzurri hanno perso per 0-4: "Storico Frosinone, Napoli choc!". In apertura, al centro; "Questa è furia Scudetto", in riferimento alla multa ricevuta da Allegri per le proteste contro gli arbitri nel post-partita di Genoa-Juventus.

Di spalla spazio al ritorno di Walter Sabatini come dg della Salernitana: "Sabatini torna dg a Salerno per il miracolo". Sempre di spalla spazio anche al momento di grazia di Luis Muriel, reduce da un altro gol bellissimo proprio nell'ultima sfida contro la Salernitana: "Caso Muriel classe senza scadenza".