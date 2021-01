PRIMA PAGINA - Tuttosport su Juve-Napoli: "Per il Coni non c'è la malafede degli azzurri"

"Juve, Shomurodov subito. Milan, Belotti a giugno" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Si parla di calciomercato e del ballo sulle punte dei grandi club. La Juventus continua la ricerca di un vice Morata e nella lista bianconera è spuntato Shomurodov, classe '95, in gol due giorni fa contro il Sassuolo (due reti in A sin qui con la maglia del Genoa). Attenzione al Milan che pensa al Gallo Belotti per l'estate, con il Toro che a sua volta pensa a Joao Pedro.

L'intervista - "Bellugi: 'Ci vediamo a Italia-Turchia'": a tu per tu con il leone di Wembley che ha perso le gambe per il Covid. "Ho avuto una vita fortunata, supererò anche questa. Mi danno forza tanti amici e una persona come Moratti. Inter, occhio alla Juve".

Juve-Napoli - "Le motivazioni del Collegio di Garanzia: Napoli, no malafede". Pubblicate ieri le motivazioni della sentenza sul caso Juve-Napoli. Le decisioni dei giudici FIGC "non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e in particolare del criterio della gerarchia delle fonti".

Mercato viola - "La Fiorentina in pressing sul Papu": novità nella corsa a Gomez, in uscita dall'Atalanta. Ci prova anche la Fiorentina di Cesare Prandelli. Pronta l'offerta all'Atalanta mentre Cutrone torna al Wolverhampton.