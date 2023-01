PRIMA PAGINA - Tuttosport sulla Juve: “Almeno una coppa. Poi la resa dei conti”

“Almeno una coppa. Poi la resa dei conti”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport

“Almeno una coppa. Poi la resa dei conti”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport che si concentra sulla situazione della Juventus. "Coppa Italia, Europa League e qualificazione alla Champions League per dare ancora un senso alla stagione della Juve dopo il flop di Napoli. Ma tutti, Allegri in testa, saranno messi in discussione a giugno". In taglio alto il Torino: "Juric riscatena il Toro". Di spalla il pareggio del Milan a Lecce e la vittoria di misura dell'Inter ai danni del Verona. Taglio basso dedicato alla Cremonese: "Colpo del Monza. E la Cremonese chiama Ballardini".