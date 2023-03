PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Tar, assist alla Juve"

"Tar, assist alla Juve. Verrà svelata la carta segretata e la Figc non si presenta al Collegio".

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con il ricorso dei dirgenti Juve accolto dal Tar del Lazio: "Tar, assist alla Juve. Verrà svelata la carta segretata e la Figc non si presenta al Collegio". A centro pagina spazio al calciomercato: "Sprint Milik. C'è l'Inter nel mirino". In taglio basso la sfida di oggi a Londra tra Milan e Tottenham: "Pioli-Conte. Chi si ferma è perduto". In spalla spazio al Torino: "La vittoria di Karamoh. Il Toro è suo".