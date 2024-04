PRIMA PAGINA - Tuttosport titola: "Dusan & Fede, voglia matta"

La prima pagina di oggi di Tuttosport è quasi interamente dedicata alla Juventus, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina

TuttoNapoli.net

La prima pagina di oggi di Tuttosport è quasi interamente dedicata alla Juventus, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, che sarà la sfida dell'ex per Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. I due arrivano dal gol alla Lazio in Coppa e non ne hanno mai fatti alla Fiorentina. I tifosi aspettano soprattutto loro. Allegri si gioca un'altra fetta di gradimento.

Inter, visto che Milan? C'è spazio anche per la settima vittoria del Milan, che ieri ha sconfitto nettamente il Lecce per 3-0: Pulisic, Giroud, Leao. Diavolo in stato di grazie, Pioli: "Pronti a sfidare la Roma in Europa". E a far saltare la festa scudetto nerazzurra nello scontro diretto. Rabbia Lecce: 3° gol con Almqvist a terra.