PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Toro, hai buttato via 23 punti!"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Delirio Milan! Ma l'Inter non molla". I rossoneri mandano ko la Lazio solo al novantaduesimo con una rete del solito Theo Hernandez: Milan al comando da imbattuto alla sosta natalizia. Dietro resiste l'Inter, che resta in scia con un solo punto di svantaggio dopo la vittoria sull'Hellas Verona firmata Lautaro Martinez e Skriniar. Terza posizione per la Roma di Fonseca che vince con il Cagliari, mentre chiude la zona Champions il Sassuolo, vittorioso sulla Sampdoria.

CR7 capitano - Taglio alto dedicato alla Juventus e alle parole del campione portoghese che bacchetta i compagni dopo la sconfitta contro la Fiorentina, con i bianconeri scivolati a meno dieci dal Milan. E sempre più tifosi vorrebbero dare la fascia da capitano a Cristiano Ronaldo, mentre Buffon e Bonucci chiedono scusa per la brutta sconfitta di martedì sera.