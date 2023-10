PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Viva la Juve loca"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con la vittoria della Juventus sul Milan.

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con la vittoria della Juventus sul Milan: "Viva la Juve loca". In taglio basso il punto sulla panchina del Torino, 14° in classifica con sole due vittorie ottenute: "Toro: Juric svolta o salta". Di spalla spazio ai risultati di ieri in Serie A: "Roma, casi ElSha e Mou. Volo Atalanta e Bologna".