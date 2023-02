PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Vlahovic, la Juve è tua"

"Senza Chiesa e Di Maria, Allegri non rinuncia a Dusan".

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con la Juventus impegnata al Picco contro lo Spezia: "Vlahovic, la Juve è tua. Senza Chiesa e Di Maria, Allegri non rinuncia a Dusan". In taglio centrale spazio alla vittoria delle milanesi: "Monza quasi a livello Milan: grazie Messias", "Inter e Lukaku gioia tra i brividi. Inzaghi resta 2°". In taglio basso la scomparsa di Castagner: "Il calcio piange Castagner. Il super Perugia ma non solo". Di spalla spazio al Torino: "Toro: i tifosi e Sanabria già in clima derby".