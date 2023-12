PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Vlahovic-Lukaku. La resa dei conti"

"Big Rom avrebbe potuto giocarla in bianconero".

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con il big match tra Juventus e Roma, in programma sabato: "Vlahovic-Lukaku. La resa dei conti. Big Rom avrebbe potuto giocarla in bianconero". In taglio basso spazio al mercato del Torino: "Il Toro al Monza: volete Radonjic". A centro pagina il mercato degli arbitri: "Orsato e gli arbitri top, lo shopping arabo".