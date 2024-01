PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Zerbin, Superfavola nel deserto”

“Zerbin, Superfavola nel deserto”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna di Tuttosport

“Zerbin, Superfavola nel deserto”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna di Tuttosport: "L'attaccante in partenza dalla paura al trionfo. Stava per tornare al Frosinone, ma in 2 minuti fa 2 gol rientrando dopo avere sbattuto la testa contro il palo: nella prima semifinale della Supercoppa italiana, in uno stadio semivuoto, un po' di conforto per Mazzarri. Stasera Inter-Lazio". Al centro si parla della Juventus: "La Juve compra in centro". In basso spazio invece al mercato del Torino.