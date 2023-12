PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Zirkzee fa piangere l'Inter e Lautaro"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con un'intervista al presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe: "Juve, che tesori! Dammene altri".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con un'intervista al presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe: "Juve, che tesori! Dammene altri". A centro pagina spazio all'eliminazione dell'Inter in Coppa Italia: "Zirkzee fa piangere l'Inter e Lautaro". In taglio alto il mercato del Torino: "Buongiorno, scatta l'asta".