PRIMA PAGINA - Il Mattino e l'appello di Mertens ad ADL: "Per vincere servono i campioni!"

Nella prima pagina de Il Mattino, in taglio alto, si parla di Napoli, in particolare con le parole dell'attaccante belga Dries Mertens: "Per vincere servono i campioni". Fatta intanto per la cessione di Roberto Inglese, che tornerà al Parma. Maggiori dettagli all'interno, dove si afferma che i soldi della cessione di Inglese saranno reinvestiti per arrivare a James Rodriguez. Per il turco Elmas è pronto un quinquennale, Rog vicinissimo alla cessione all'Eintracht Francoforte. Intanto Zielinski tratta il rinnovo con il club, con il polacco che ribatte la volontà di restare.