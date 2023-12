PRIMA PAGINA - Il Napoli torna in prima sulla Gazzetta: “4 sberle!”

Nell'edizione odierna, La Gazzetta dello Sport apre con la disfatta del Napoli nella gara contro il Frosinone, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia

© foto di Davide Baratto

Nell'edizione odierna, La Gazzetta dello Sport apre con la disfatta del Napoli nella gara contro il Frosinone, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: "Coppa Italia che crollo, Frosinone ai quarti, Napoli 4 sberle". In taglio basso, spazio all'Inter capolista: "Inzaghi vuole tutto. Inter, c'è il tabù Bologna e Lautaro non riposa". Di seguito la prima pagina completa