PRIMA PAGINA - Il Roma ci va giù pesante: "Penosi! Napoli piange"

"Penosi". E' con quest'aggettivo che Il Roma apre in prima pagina per descrivere l'ennesima prestazione deludente del Napoli, battuto per l'ennesima volta al San Paolo, stavolta da una Fiorentina in grande spolvero. "Napoli piange", si legge ancora nel titolo principale del quotidiano napoletano, che parla di una vittoria meritata dei viola e di come i partenopei siano precipitati sempre più giù in classifica e siano stati sommersi dai fischi dei propri tifosi.