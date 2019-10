PRIMA PAGINA - L'apertura di Gazzetta: "Match ball Italia"

Una vittoria che vale un Europeo. La sfida della Nazionale è uno dei temi principali della Gazzetta dello Sport oggi in edicola che a tal proposito titola così: "Match ball Italia. Mancini e una qualificazione record. All'Europeo se battiamo la Grecia. All'Olimpico (Rai 1, ore 20:45) 60.000 tifosi per trascinare gli azzurri (in maglia verde)".

Il Milan si confessa - Spazio anche a un'intervista esclusiva con Zvonimir Boban, Chief Football Officer rossonero: "'Fidatevi del diavolo'. Boban: 'Al Milan c'è da lavorare, io e Maldini non abbiamo la bacchetta magica. L'esonero di Giampaolo una sconfitta per tutti, Pioli non è una seconda scelta, è la migliore'", la lunga titolazione scelta dalla Rosea.

Contestazione alla Turchia - C'è spazio anche per calcio e politica nel taglio basso dell'edizione odierna: "Demiral e Under: turchi nella bufera. Si schierano a suon di tweet per l'attacco ai curdi. La rabbia dei tifosi. L'appoggio a Erdogan scatena la polemica".