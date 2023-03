PRIMA PAGINA - L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta vuole sorprendere il Napoli capolista"

"L'Atalanta vuole sorprendere in casa del Napoli capolista", l'apertura in taglio basso dell'Eco di Bergamo oggi.

"L'Atalanta vuole sorprendere in casa del Napoli capolista", l'apertura in taglio basso dell'Eco di Bergamo oggi. Gli orobici saranno impegnati in una sfida davvero ostica al Maradona: alle 18 incontreranno la capoclasse di Serie A. Mister Spalletti non pensa alla Champions e vuole ancora allungare in classifica dopo lo stop dell'Inter a Spezia, ma Gasperini ha studiato uno stratagemma contro gli azzurri: "La garra andrà interpretata".