PRIMA PAGINA - Marca: "Asensio infortunato tutta la stagione, la situazione James può ribaltarsi"

“Sei soluzioni a un grande problema”. Così titola l’edizione odierna di Marca. Il quotidiano spagnolo scrive: “Infortunio per tutta la stagione per Asensio ma Zidane ha le alternative. La situazione di alcuni dei candidati come Bale o James può ribaltarsi”. Nella lista di Marca, oltre all’obiettivo azzurro, anche Bale, Vinicius, Brahim, Isco e Rodrygo.