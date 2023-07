PRIMA PAGINA - Napoli nomina nuovo ds, ma è assente sulla Gazzetta

Non c'è il Napoli nonostante l'ufficialità di Meluso come nuovo ds. Per Giuntoli alla Juve, invece, settimane di notizie e approfondimenti

TuttoNapoli.net La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica la propria prima pagina all'Inter. Non c'è il Napoli nonostante l'ufficialità di Meluso come nuovo ds. Per Giuntoli alla Juve, invece, settimane di notizie e approfondimenti. La missione dei nerazzurri sarà quella di vincere lo Scudetto, ottenendo di conseguenza la seconda stella. Intanto il Milan ha accolto Christian Pulisic, giocatore americano arrivato in Italia a titolo definitivo dal Chelsea JUVENTUS - Sulla sinistra la Gazzetta dedica anche un articolo sulla Juventus. In casa bianconera tiene infatti banco la questione Bonucci. Max Allegri ha qualche dubbio ma il capitano bianconero ha intenzione di rimanere.