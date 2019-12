PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Ancelotti, oh yes! Va all'Everton"

"Sarri svela il segreto Juve". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina. Le parole del tecnico ex Napoli: "Quello bianconero è un club con una mentalità grandissima e Agnelli è sempre sul pezzo: una spinta a migliorarsi sempre". Oggi, alle 18:55, la sfida a Marassi contro la Sampdoria: confermato Rabiot. "Oh yes, va all'Everton". Questo il titolo che dedica Tuttosport all'ex allenatore del Napoli che non ha perso tempo ed ha subito accettato una nuova complicata sfida ovvero quella di risollevare la squadra inglese da un campionato per il momento al di sotto della aspettative di inizio stagione.