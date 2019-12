PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Ancelotti salvo. Per ora".

"Ancelotti salvo. Per ora" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Ancora in bilico la panchina dell'allenatore del Napoli dopo il pari di Udine deciso dal gol di Zielinski. In primo piano il ko della Juve: "CR7 non basta. Grande Lazio" si legge. A destra il Toro e Mazzarri costretto ad aggrapparsi a Zaza nonostante il rapporto tutt'altro che sereno tra i due. In alto, poi, oltre al Napoli si parla di Atalanta, vittoriosa per 3-2 sul Verona in rimonta: "E' una dea infinita" il titolo del quotidiano.