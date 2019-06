PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Cr7 dice 'si' a Sarri, si attende il via libera da Londra"

L'edizione di oggi di Tuttosport apre in prima pagina con il possibile approdo di Sarri alla Juventus ed il 'si' di Cristiano Ronaldo per l'arrivo dell'ex allenatore del Napoli. Manca - si legge - soltanto il via libera da Londra, poi Sarri volerà a Torino per firmare con il club bianconero. Spazio anche Spalletti come nome nuovo per la Fiorentina.