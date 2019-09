PRIMA PAGINA - Tuttosport descrive un CR7 furioso: "Schiaffo alla FIFA!"

"Ronaldo, schiaffo alla FIFA". Tra i temi che si trovano in prima pagina su Tuttosport c'è anche quello legato all'assenza di Cristiano Ronaldo alla Scala di Milano per la premiazione 'The Best'. "Non va alla Scala per protesta contro il mancato premio", il portoghese è furioso secondo il quotidiano piemontese. In primo piano il Torino, con Verdi e Belotti in copertina: "Toro, sveglia!". E anche la Juventus e il mercato: "Tonali, esame di Juve".