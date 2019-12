PRIMA PAGINA - Tuttosport, durissimo attacco di Lapo a Sarri: "Juve, vergognati!"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titola: "Super Lazio!". I biancocelesti di Simone Inzaghi si impongono per 3 a 1 sulla Juventus nella Supercoppa Italiana, aggiudicandosi il trofeo. Seconda vittoria in pochi giorni per la Lazio sulla Juventus, in questo caso con le reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi, inframezzate dal momentaneo pareggio di Dybala. Sarri deluso: "Mi sembravano brillanti in rifinitura, invece eravamo a corto di energie". Spazio anche al duro attacco alla Juve di Lapo Elkann, che su Twitter ha scritto: "Juve, vergognati!".