PRIMA PAGINA - Tuttosport: Dybala dice sì all'eventuale cessione, sullo sfondo c'è Icardi

“Dybala cambia tutto”. Così titola l’edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano torinese scrive in prima pagina: “La Joya dice sì all’eventuale cessione. Psg e United destinazioni gradite. Per la Juve una possibilità in più di arrivare Pogba, per Higuain di restare in bianconero. E sullo sfondo c’è sempre Icardi”.