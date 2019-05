PRIMA PAGINA - Tuttosport e i messaggi per Sarri: "Alla Juve con te"

Tuttosport in edicola dedica mezza prima pagina al possibile sbarco di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus titolando “Alla Juve con te” sotto una foto in cui si vede l’attuale tecnico del Chelsea affiancato dagli argentini Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. “Il tecnico del Chelsea in pole per il dopo Allegri, mentre Higuain sogna di tornare a Torino e Paratici a un piano per accontentarlo”, si legge nel sottotitolo. Il quotidiano pi riporta le parole dell’attuale numero 10 dei bianconeri che ieri ha ribadito: “Voglio restare, mi aspetto un grande allenatore”. Si sfila invece Pochettino: “Rimango al Tottenham”



Petrachi e Roma, scordatevi i big del Toro - Questo l’altro titolo relativo al calcio in prima pagina sul quotidiano torinese con il presidente granata Urbano Cairo che detta la linea della fermezza sulla possibilità che il trasferimento del direttore sportivo Petrachi alla Roma possa dare il via a un esodo dei giocatori più importanti della rosa torinista verso la Capitale.