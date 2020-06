PRIMA PAGINA - Tuttosport e il mercato Juve: "Svolta a sinistra"

"Segnali di Toro". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. La formazione di Moreno Longo ha pareggiato ieri contro il Parma conquistando un punto dopo ben sei ko consecutivi. Nkoulou ha siglato la rete del vantaggio al quarto d'ora ma alla mezzora Kucka ha fissato il punteggio sull'1-1.

IDEA EMERSON - In attesa di tornare in campo la Juventus punta al mercato. I bianconeri starebbero trattando col Chelsea per Emerson Palmieri ma nell'immediato, senza Alex Sandro, stanno pensando alle soluzioni De Sciglio, Danilo o l'Under 23 Beruatto. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina: "Juve, svolta a sinistra".

TOCCA A INTER E ATALANTA - Saranno due le sfide che si disputeranno oggi. Alle 19.30 si recupererà il match fra Atalanta e Sassuolo mentre alle 21.45 l'Inter riceverà a San Siro la Sampdoria. Questo il titolo del quotidiano: "L'Inter con la Samp senza Brozovic. La Dea per Bergamo".