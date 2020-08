PRIMA PAGINA - Tuttosport e la grana Dybala: "La Juve può perderlo a zero!"

"Dybala muro contro muro". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina. O resta alla Juventus e si libera nel 2022 a parametro zero o va via subito. Chiellini brucia tutti: domani già al lavoro. Ottavi di Youth League: il Real in dieci per 80' rimonta i bianconeri e li elimina (3-1). Il 19 i Blancos affronteranno l'Inter nei quarti.

Barcellona - C'è spazio per i blaugrana immediatamente sotto l'apertura principale della prima pagina del quotidiano di questa mattina con il titolo seguente: "Koeman per la panchina, il City piomba su Messi". Il fuoriclasse argentino potrebbe così ritrovare Guardiola, tecnico con cui ha vissuto tanti successi nel recente passato che li ha visti in maglio blaugrana.

Inter - "C'è lo Shakhtar: se lo batti trovi il Siviglia in finale". Questo il titolo che il giornale dedica nel taglio laterale della prima pagina ai nerazzurri. Gli spagnoli - si legge - battono per 2-1 il Manchester United. Conte punta tutto su Lukaku: "Se vinciamo sono contento per il club".

Torino - C'è anche spazio per i granata nella prima pagina del quotidiano di questa mattina nel taglio laterale con il titolo seguente: "Mancano sei acquisti". Giampaolo ha chiesto al presidente una squadra competitiva per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato insieme al club ed alla società.

Roma - Anche i giallorossi sono in fase di rivoluzione, ma uno in particolare non è cedibile e lo hanno capito bene in molti. Questa mattina nel quotidiano se ne parla in prima pagina nel taglio laterale: "Friedkin avvisa: Zaniolo è incedibile". Pochi dubbi sul futuro del classe '99 che rimarrà presumibilmente in viola.