PRIMA PAGINA - Tuttosport e le parole di Ancelotti sugli spogliatoi: "Che vergogna al San Paolo"

Come prevedibile, i principali quotidiano in edicola aprono con le parole di Ancelotti in prima pagina. "Che vergogna al San Paolo" è il virgolettato di Tuttosport con riferimento al comunicato a firma dell'allenatore del Napoli sulle condizioni degli spogliatoi a tre giorni (oggi due) dalla sfida contro la Sampdoria, esordio interno per gli azzurri.