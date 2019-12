"Il marziano fa volare la Juve" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Il riferimento è a Ronaldo che salta fino a 256 centimetri per il gol vittoria contro la Sampdoria. Gesto tecnico clamoroso per l'asso portoghese. In basso la notizia dell'Everton ormai di Ancelotti che pensa a Ibra per gennaio.